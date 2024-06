Fata de 17 ani a fost accidentata pe trecerea de pietoni de un sofer de 76 de ani

O fata in varsta de 17 ani a fost dusa de urgenta la spital, dupa ce a fost ranita pe trecerea de pietoni, de un sofer de 76 de ani. Politistii au deschis dosar penal in acest caz."Un barbat, in varsta de 76 de ani, a condus un autoturism pe Bulevardul Iuliu Maniu dinspre Piata Iosefin inspre sensul giratoriu din Resitei, iar la un moment dat ar fi surprins si accidentat un ... citește toată știrea