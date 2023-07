Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 17 ani, disparuta din Centrul de Plasament din localitatea Gavojdia, judetul Timis. In data de 10 iulie 2023, in jurul orei 20:30, Palade Georgeta - Alina a plecat din Centrul de Plasament din localitatea Gavojdia intr-o directie necunoscuta, iar pana in prezent ... citeste toata stirea