Fata de 20 de ani, transferata cu o aeronava la un spital din Timisoara, dupa ce s-a electrocutat pe un tren, in gara din Cluj

O fata de 20 de ani a fost transferata cu o aeronava la un spital din Timisoara dupa ce s-a electrocutat.Fata s-a urcat cu un prieten pentru un selfie pe vagonul unui tren in gara din Cluj si s-a electrocutat. Socul a fost atat de puternic incat fata a fost gasita pe peron cu arsuri grave, scrie stirileprotv.ro.Tragedia s-a petrecut in zori, aproape de cladirea garii din Cluj-Napoca, unde sunt pregatite garniturile de tren pentru plecarea in cursa. Fata s-a urcat pe vagon insotita de un ... citește toată știrea