Politistii Orasului Faget au oprit pentru control, luni 21 august, in jurul orei 17, un autoturism ce circula pe DJ 682D, condus de un barbat in varsta de 29 de ani.Soferul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicand ca acesta se afla sub influenta substantelor psihoactive, respectiv canabis.In vederea stabilirii cu exactitate a substantelor interzise din organism, cel in cauza a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice. De asemenea, in urma verificarilor ... citeste toata stirea