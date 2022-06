Fatadele a 30 de cladiri istorice dintr-un sat banatean, refacute de sute de voluntari, in doar trei zile FOTO

Sute de oameni din toate colturile tarii, dar si din strainatate au sosit in acest sfarsit de saptamana la Farasesti, in comuna Pietroasa, judetul Timis pentru a lua parte la Color the Village, evenimentul care isi propune an de an, sa renoveze 30 de fatade dintr-un sat din Banat. GALERIE FOTOIn decursul celor trei zile au fost refacute 30 de fatade, cateva dintre ele fiind ale cladirilor importante pentru comunitate, cu functiuni publice.Scoala a fost zugravita de o echipa de voluntari ... citeste toata stirea