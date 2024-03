Femeia gasita, pe jumatate dezbracata si intr-o stare avansata de putrefactie, pe un camp, a fost sugrumata

Descoperire socanta pe un teren viran din Petrosani. In timp ce se plimba, un barbat a zarit in iarba un cadavru aflat intr-o stare avansata de putrefactie. Era vorba de o femeie, care era pe jumatate dezbracata si care prezenta multiple rani pe trup. In scurt timp, politistii au concluzionat ca este vorba despre o crima.La fata locului s-au deplasat politistii si criminalistii care au inceput cercetarile. Ulterior, acestia au reusit sa identifice victima in persoana unei femei de 35 de ani ... citește toată știrea