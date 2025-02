Femeie abuzata fizic de angajati ai Politiei Locale Timisoara. Caz dezvaluit de consilierul local Roxana Iliescu. VIDEO

"In filmuletul de mai jos veti vedea un caz absolut socant! Doi politisti locali din cadrul Politiei Locale Timisoara, adica tocmai acei oameni carora le-am cere ajutorul in cazul in care ne-am simti in primejdie, se dovedesc a fi in realitate, primejdia insasi! Mai exact, veti vedea doua brute fara creier care se napustesc asupra unei doamne, producator agricol cu peste 25 de ani de activitate in Piata Iosefin din Timisoara. Motivul lor? Faptul ca doamna a indraznit sa rupa instiintarea lasata ... citește toată știrea