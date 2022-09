Femeie atacata in fata casei, la Timisoara. Un talhar i-a smuls cerceii din urechi

TIMISOARA. Si-a pandit victima, s-a asigurat ca nu il vede nimeni, dupa care s-a repezit asupra ei, i-a smuls cerceii si s-a facut nevazut.Talharia a avut loc pe strada Scolii din cartierul Fabric, in 10 septembrie, cand o batrana a fost atacata de un barbat chiar in fata casei. Victima a fost o femeie in varsta de 73 de ani, care dupa ce si-a revenit din sperietura, a sunat la politie.Oamenii legii au demarat cercetarile, iar luni, la aproape 3 saptamani de la fapta, au reusit sa dea de urma ... citeste toata stirea