O femeie care a traversat bulevardul Take Ionescu strada pe culoarea rosie a semaforului a fost lovita de o masina a Politiei Locale Timisoara. In urma impactului violent, femeia, in varsta de 52 de ani, a fost aruncata la cativa metri, fiind grav ranita."La data de 24.08.2022, in jurul orei 21:30, un barbat, in varsta de 52 de ani, ce se afla la volanul unei autospeciale care apartine Politiei Locale ... citeste toata stirea