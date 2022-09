Femeie cazuta in strada, salvata de asistentii sociali ai Directiei de Asistenta Sociala Timisoara

Cazuta in strada, salvata de asistentii sociali ai Directiei de Asistenta Sociala Timisoara, DASMT. Cazul R.A a intrat in atentia Centrului de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile din cadrul DASMT in urma unei adrese a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara.Timisoreanca care locuia in zona Sagului, in varsta de 67 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost gasita de vecini, cazuta in strada.Fara rude sau apartinatori care sa se ingrijeasca de soarta ... citeste toata stirea