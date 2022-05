Femeie de 30 de ani disparuta din Cluj, gasita moarta intr-o localitate din vestul tarii

O femeie de 30 de ani data disparuta din Cluj, de unde ar fi plecat cu un aradean, a fost gasita moarta in Bihor.Politistii din Cluj au facut cercetari dupa ce au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara din Cluj-Napoca a unei femei in varsta de 30 de ani, din Targu-Mures, in prezenta unui barbat de 43 de ani, din municipiul Arad.In urma cercetarilor s-a stabilit ca femeia s-ar putea afla in judetul Bihor."Cu sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean ... citeste toata stirea