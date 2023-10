Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare a trimis-o in judecata pe femeia de afaceri Mioara Simcelescu, din Timisoara, intr-un dosar penal deschis in urma unui accident de munca mortal.Desi rechizitoriul nr. 999/P/2018 a fost trimis pe rolul instantei in urma cu 5 ani, abia la termenul din 08.06.2023 s-a pronuntat Incheierea finala camera preliminara prin care s-a constatat competenta Judecatoriei Sannicolau Mare in judecarea cauzei.Dosarul 987/295/2023 a fost repartizat, aleatoriu, ... citeste toata stirea