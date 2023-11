O femeie de 44 de ani a fost grav ranita, dupa ce marti seara, a fost lovita de o autospeciala apartinand statiei de Ambulanta Lugoj. Accidentul a avut loc pe strada Caransebesului, scrie lugojinfo.ro.Politistii au anuntat ca din primele cercetari, rezulta faptul ca femeia traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, cand a fost lovita de ambulanta. Zona in care s-a produs accidentul are o vizibilitate scazuta, iar in acel moment ploua. Autospeciala nu avea semnalele acustice si ... citeste toata stirea