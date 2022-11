Femeie ranita grav dupa ce a fost lovita de un curier pe bicicleta, la Timisoara

Accidentul s-a produs duminica la pranz, pe strada Aries, pe sensul de mers spre bulevardul Liviu Rebreanu. Femeia in varsta de 65 de ani mergea pe trotuar, nu a fost atenta si a intrat pe pista de biciclete. A fost lovita in plin de un curier pe bicicleta electrica care nu a mai avut timp sa o evite.In urma impactului, femeia a fost ranita grav si a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale."Un barbat, in varsta de 30 de ani, ce conducea o bicicleta electrica pe pista de ... citeste toata stirea