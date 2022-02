Accidentul s-a petrecut, spun politistii, dupa ce un sofer de 39 de ani a patruns in intersectie pe culoarea rosie a semaforului electric. Masina sa s-a lovit de o alta, condusa regulamentar tot de un barbat de 39 de ani."Un barbat, in varsta de 39 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Take Ionescu din municipiul Timisoara, iar la intersectia cu strada Popa Sapca a ... citeste toata stirea