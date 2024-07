Femeie retinuta dupa ce prin metode specifice vrajitoriei a determinat o tanara sa-i dea 55.000 de lei pentru dezlegarea unor blesteme

O femeie de 23 de ani din judetul Mehedinti, a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce a solicitat de la o tanara suma de 55.000 de lei pentru dezlegarea unor blesteme. In cazul in care nu isi primea banii, femeia i-a spus clientei sale ca membri ai familiei sale vor avea de suferit in urma unor ritualuri, scrie news.ro."Politistii Biroului Investigatii Criminale, impreuna cu politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Drobet -Turnu Severin, au documentat activitatea ... citește toată știrea