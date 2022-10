Femeie retinuta la aproape doua luni dupa ce a mers la cumparaturi cu un card furat

Fapta s-a petrecut in data de 20 august, ulterior, fiind efectuate patru plati cu cardul furat, cauzand un prejudiciu in valoare de aproximativ 500 de lei. Cardul a fost folosit la cumpararea de produse alimentare, iar hoata a fost prinsa vineri, 14 octombrie.Politistii Sectiei 4 Urbane Timisoara au retinut o femeie banuita de comiterea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos."In urma investigatiilor efectuate, in data de 14 octombrie, politistii Sectiei 4 Urbane ... citeste toata stirea