Femeie salvata de pompieri dupa ce s-a aruncat intr-o fantana adanca de 15 metri

Mai multe echipaje din Lugoj si Buzias au intervenit pentru salvarea unei femei de 41 de ani. Localnica era cunoscuta cu probleme psihice si s-a aruncat in fantana care, conform unor martori, ar fi avut in jur de 15 metri adancime. Un vecin a auzit gemetele femeii si a anuntat autoritatile. Echipajele pompierilor au avut nevoie de aproape o ora pentru a o scoate pe femeie din fantana, interventia fiind extrem de dificila. Din fericire, femeia a fost extrasa in viata, de un pompier care a ... citeste toata stirea