Femeie sanctionata cu 30.000 de lei pentru ca a incendiat un carucior de copil in cartierul Kuncz

Politistii locali din cadrul Serviciului Protectia Mediului efectueaza periodic patrulari in cartierul Kuncz pentru prevenirea faptelor prin care se incalca legislatia referitoare la pastrarea curateniei, depozitarea de deseuri si chiar arderea acestora, aspecte reclamate de zeci de cetateni care locuiesc in cartier.In cadrul unei astfel de patrulari preventive, desfasurata in cursul zilei de ieri, a fost depistata o persoana care a dat foc unui carucior de copil pe un teren ... citește toată știrea