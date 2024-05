Femeie trimisa in judecata, dupa ce i-a promis alteia, contra sumei de 5.000 de euro, ca va interveni pe langa un magistrat pentru a-i scapa sotul de arestul preventiv

O femeie din judetul Arad, in varsta de 32 de ani, a fost trimisa in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce i-a promis altei femei ca va interveni pe langa un magistrat pentru a-i scapa sotul de arestul preventiv, acesta fiind inculpat intr-un dosar al DIICOT Arad. Inculpata a cerut suma de 5.000 de euro."La data de 15.05.2024 procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad a dispus trimiterea in judecata in stare de arest la domiciliu a unei inculpate in varsta de 32 de ... citește toată știrea