Femeile din sat fac ruga mare in Banat!

S-au suparat femeile! Nemultumite de modul in care rugile din anii trecuti au fost organizate de barbati, un grup de femei inimoase si cu spirit organizatoric au decis sa lase treburile gospodaresti la o parte si sa se implice in Ruga banateana din acest an.Un grup de 12 femei cu initiativa, in frunte cu directoarea scolii din localitate, Adriana Andronache, au tinut sa le tina o adevarata lectie deschisa barbatilor care credeau ca doar ei pot sa organizeze o astfel de manifestare si s-au ... citește toată știrea