Femeile fac cancer de san si colorectal, barbatii, de plamani si de prostata. Plan de combatere cancerului cu 11 directii

Spitalul Victor Bebes Timisoara marcheaza, vineri 4 februarie, Ziua mondiala de lupta impotriva cancerului. Statisticile sunt alarmante. In fiecare an aproape 10 milioane de oameni mor de cancer. Practic, este a doua cauza de deces in lume.Organizatia Mondiala a Sanatatii estimeaza ca, pana in 2035, numarul de cazuri s-ar putea dubla. Mai mult, circa 40 la suta din intreaga populatie a planetei va fi afectata de aceasta maladie de-a lungul vietii.In Uniunea Europeana au fost inregistrate, ... citeste toata stirea