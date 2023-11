Aurora Boreala, cunoscuta si ca Aurora Polara, este vizibila in Romania.Reteaua de socializare Facebook a fost invadata, duminica seara, de imagini spectaculoase surprinse in vestul tarii, in Timis, Arad, Bihor sau Caras-Severin. Perdele de lumini rosii au putut fin vazute pe cer.Conform NewsMaker, imagini similare au fost observate si in R. Moldova, Ucraina, Kazahstan si Belarus."In aceasta seara se poate observa din Romania partea superioara a Aurorei Boreale, intensitatea ei fiind ... citeste toata stirea