Fenomen spectaculos pe cerul Romaniei. Aurora boreala, produsa de o furtuna solara de o intensitate rara

Fenomen rar vizibil aseara pe cerul Romaniei, care seamana cu aurora boreala. In Timis, cerul noptii s-a colorat in nuante de rosu.Cerul colorat in nuante rosiatice a putut fi admirat din mai multe judete, printre care Maramures, Bihor, Cluj, Hunedoara, Iasi, Buzau si Ilfov.Imagini spectaculoase au fost surprinse in Austria, Germania, Elvetia si Italia, iar totul a fost rezultatul unei uriase furtuni solare.O furtuna solara de o intensitate rara se indreapta spre Pamant si ar putea ... citește toată știrea