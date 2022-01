Fenomenul migratiei in 2021. In Timisoara au ajuns migranti cat locuitorii unor orase ca Orsova sau Covasna

Conform Politiei de Frontiera Timisoara, in anul 2021, fenomenul migrationist a luat amploare la frontiera de vest a Romaniei. Au existat peste 74.000 de tentative de trecere a frontierei cu Serbia. Anul 2021 a fost un an in care fenomenul migrationist a luat amploare la frontiera Romaniei. Un numar record de cetateni din Asia -cei mai multi din Afganistan, au ajuns in Timisoara, trecand granita cu Serbia.Cifrele orferite de Politia de Frontiera Timisoara vorbesc de la sine: in jur de 74.000 ... citeste toata stirea