Fericire mare pe cetatenii de pe strada Bega din Giroc: au curent electric in locuinte, dupa incendiu devastator de vineri

Fericire mare pe cetatenii de pe strada Bega din Giroc: au curent electric in locuinte!Dupa ce un incendiu devastator le-a ars in totalitate tablourile si contoarele electrice, vineri noaptea, oamenii erau disperati ca vor trece multe zile pana cand vor avea iarasi energie electrica in apartamente!Iata ca a doua zi, sambata, 6 aprilie, o echipa operativa de 4 electricieni specialisti de la Retele Electrice, parte a grupului PPC ... citește toată știrea