Fermierii in sprijinul Ucrainei! Forest and Biomass dinTimis a donat echipamente medicale in valoare de 25.000 lei

Fermierii in sprijinul Ucrainei! Ferma Forest and Biomass din Giulvaz judetul Timis a achizitionat echipamente medicale de prima urgenta in valoare de 25.000 lei pe care le-a donat Crucii Rosii pentru ca acestea sa ajunga unde trebuie - in Ucraina.Directorul Alexandru Degianski a explicat de ce a facut acest gest de solidaritate foarte necesar, in conditiile razboiului din Ucraina:"Copil fiind, auzeam si vedeam de pe malul raului Timis, bombardamentele NATO asupra Yugoslaviei, vedeam ... citeste toata stirea