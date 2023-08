Primariile Faget si Dumbrava vor organiza si in acest an, in data de 13 august, de la ora 11, Festivalul Comemorativ Bunea Mica.La manifestare participa delegatii din Ungaria, dar si fosti locuitori ai satului, plecati prin alte locuri din tara. Evenimentul de la Bunea Mica a devenit unul de traditie in peisajul manifestarilor culturale din nord-estul judetului Timis.Festivalul se extinde de la un an la altul, iar oamenii care au plecat de la Bunea Mica au inceput sa caute aceasta locatie. ... citeste toata stirea