"Festival de Cardiologie" la Timisoara

Conferinta Institutului de Boli Cardiovasculare - Timisoara CardioCulture a inceput astazi la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara si se va desfasura pana in 25 octombrie.Gazdele evenimentului, care are o traditie de mai multi ani in domeniu, sunt prof. dr. Constantin T. Luca, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timisoara, si prof. dr. Dan Gaita, seful Sectiei de Cardiologie a institutului. "Evenimentul valorizeaza cardiologii timisoreni si invitatii lor nationali si ... citește toată știrea