'Festival de drifturi' in noapte in parcarea Modex si pe doua strazi din Timisoara

TIMISOARA. Adrenalina le da aripi multor soferi dornici sa-si puna in valoare talentul si masina, la Timisoara.Stau marturie amenzile rupte de politistii locali in ultimele zile, dupa ce au prins trei timisoreni care faceau drifturi in plin centrul Timisoarei, dar si pe doua strazi din oras, in miez de noapte. Doi dintre ei s-au ales cu sanctiuni de 800 de lei, iar al treilea, mai vechi client al agentilor, cu 2500."Zilele acestea, trei barbati, de 41, de 21 si de 20 de ani, au fost ... citeste toata stirea