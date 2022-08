Festival International de Magie. Cei mai tari magicieni din lume, campioni mondiali, vin la Timisoara VIDEO

Time for Magic va aduna in 23 octombrie, la Sala Olimpia - "Constantin Jude" din Timisoara, pe unii dintre cei mai mari magicieni ai lumii, campioni europeni si mondiali. Iluzionistul timisorean Lorenzo Cristian organizeaza la Timisoara cel mai mare eveniment de magine si iluzionism din Romania. Ideea i-a incoltit in 2018 cand si-a propus sa organizeze in orasul de pe Bega, o gala cu numere de excelenta in ale magiei. I-a stat in cale pandemia, dar odata cu ridicarea restrictiilor visul sau ... citeste toata stirea