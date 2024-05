Sambata 18.05.2024, in Parcul mare din Nadlac judetul Arad, va avea loc Festivalul carnatului proaspat de Nadlac!Fiecare echipa va primi 10 kg de carne, recipient in care sa prelucreze carnea, masa si loc unde va lucra sa pregateasca carnatul proaspat de Nadlaci.Va primi si gratar si recipient in care va praji carnatul pentru comisia de degustare.Echipa concurenta isi va asigura marele, sarea si condimentele pentru reteta, masina de umplut carnati etc. ... citește toată știrea