Festivalul Inghetatei bune, la Muzeul Satului Banatean din Timisoara

Festivalul inghetatei, eveniment caritabil organizat de Asociatia "Inima Iti Vorbeste" in parteneriat cu Muzeul Satului Banatean si Telios Garden Bucuresti, va fi organizat in perioada 28 - 30 iunie, cu scopul de a strange fonduri pentru programele de educatie si vindecare a traumei de abuz pentru cei 60 de copii din evidenta noastra."Vom petrece 3 zile magice in care iubitorii inghetatei vor putea spune DA de nenumarate ori celui mai delicios desert al verii, dar si faptelor bune, 3 zile de ... citește toată știrea