Festivalul International de Orga Timorgelfest 2022! Lugojul va gazdui cinci concerte

Festivalul international al muzicii de orga cunoscut sub numele de Timorgelfest, organizat de peste doua decenii in vestul Romaniei, este cea mai mare manifestare de acest fel din estul Europei. Ajuns in acest an la cea de-a XXII-a editie, Festivalul International Timorgelfest se va desfasura in perioada 2 - 29 octombrie.La reusita actualei editii isi vor da concursul mai multi artisti internationali, din tari precum Elvetia, Italia, Croatia, Ucraina, Polonia, Ungaria si Romania, care vor ... citeste toata stirea