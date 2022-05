Festivalul Launmomentdat in parc - 20 de artisti autohtoni, in Parcul Regina Maria din Timisoara

Festivalul Launmomentdat in parc revine intre 10 si 12 iunie 2022 in Parcul Regina Maria din Timisoara. Programul se va desfasura intre orele 12:00 si 23:00, iar intrarea va fi libera.Pe cele 3 scene ale festivalului vor urca 20 de artisti autohtoni deja bine cunoscuti si indragiti de catre timisoreni. Publicul va fi ghidat in pasi de dans de catre DAVID LAZAR, DESOLATE MOORS, DUBASE, DUDEWITHVINYL, JON JITSU, MAICA-TA, MIGHTY BOOGIE, MIHU, MINI ZUCCHINI, MITSUBITCHI, MI-TZU, NOEMI, OCVCP, ... citeste toata stirea