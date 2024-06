Festivalul Lavandei la Costei! Plimbari cu poneii, muzica populara cu artisti renumiti din Banat si multe surprize

Dupa succesul rasunator de anul trecut, Povestea Lavandei de la Costei continua si in acest an cu un nou capitol intitulat "Festivalul Lavandei".Manifestarea incepe sambata, 15 iunie, de la ora 10, cand se va sarbatori "Ziua Tineretului", in cadrul careia vor fi activitati pentru cei mici si multe jocuri. Copiii vor putea face plimbari cu poneiul sau cu trasura, vor avea parte de pictura pe fata si mascote animate, iar trambulinele si gonflabilele nu vor lipsi nici ele din program.Seara, de ... citește toată știrea