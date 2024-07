Festivalul Medieval al Castelului Huniade, la editia a VI-a. PROGRAM COMPLET

Muzeul National al Banatului impreuna cu Consiliul Judetean Timis organizeaza cea de-a VI-a editie a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Astfel, in perioada 19-21 iulie, in parcul Castelului Huniade din centrul Timisoarei, spectatori de toate varstele sunt invitati la ineditul eveniment, care va reinvia timp de cateva zile, atmosfera Evului Mediu.Festivalul Medieval al Castelului Huniade, devenit o traditie pretioasa pentru Timisoara si judetul Timis, a fost conceput din dorinta de a ... citește toată știrea