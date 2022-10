Festivalul Papricasului va gadila din nou papilele gustative ale gurmanzilor banateni

Unul dintre cele mai importante evenimente culinare din Banat se va desfasura in acest final de saptamana, in statiunea Buzias. "Festivalul papricasului, al vinului si al tuicii" isi va deschide portile sambata, 8 octombrie si va cuprinde spectacole de muzica populara, concursuri cu premii si mai ales multe ceaune pline cu mancare gustoasa, pregatita pentru a-i satisface si pe cei mai pretentiosi gurmanzi.Actiunea se va desfasura la intrarea in Parcul Central din statiune, dupa urmatorul ... citeste toata stirea