La Lugoj se desfasoara, in perioada 1-24 decembrie, Festivalul sarbatorilor de iarna. Festivalul are loc in Parcul George Enescu si este organizat de Asociatia Fusion of Arts - FOA, printr-un proiect finantat cu 250.000 de lei din bugetul local al municipiului Lugoj. Deschiderea oficiala a ... citeste toata stirea