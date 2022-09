Festivalul Veterani 2022! Bucuria spectacolului stradal, muzica clasica si parada costumelor medievale

Editia din acest an a Festivalulului International Veterani - Art Fusion aduce la Lugoj nu numai bucuria spectacolului stradal, ci si recitaluri de muzica clasica si traditionala parada a costumelor medievale.Festivalul, ajuns la editia a cincea, este organizat de Asociatia FOA - Fusion of Arts si este finantat din bugetul local al municipiului Lugoj. Manifestarea se va desfasura in zilele de 23 si 24 septembrie la Universitatea Europeana Dragan, Teatrul Municipal, Centrul de Tineret - Lugoj ... citeste toata stirea