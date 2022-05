Festivalul "Zilele Veveritelor" se reia, la Buzias

Traditionalul Festival "Zilele Veveritelor" se reia la Buzias. Dupa trei ani de intrerupere din cauza pandemiei festivalul, ajuns la editia cu numarul VI, va avea loc la sfarsitul lunii mai. Nu va lipsi din program nici concursul gastronomic "Cele mai bune sarmale din Banat".Asociatia pentru Dezvoltarea Zonei Buzias si Asociatia Culturala Buzias, in colaborare cu Primaria Buzias si CJ Timis, va organiza in perioada 26-29 mai editia a VI-a a Festivalului "Zilele Veveritelor".Manifestarea va ... citeste toata stirea