Casa de Cultura a Municipiului Timisoara organizeaza cea de-a 32-a editii a Festivalului Inimilor, intre 5 si 9 iulie, in Parcul Rozelor.Se anunta o editie de sarbatoare, demna de o capitala europeana a culturii. Vor fi, in total, 32 de ansambluri, din 13 tari, de pe patru continente. In afara de grupuri din Italia, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Grecia, Georgia si Romania, tari care au participat si la editia precedenta, anul acesta vin la Timisoara ansambluri folclorice din Spania, Turcia, ... citeste toata stirea