Festivitate comemorativa la Bunea Mica

Primaria Comunei Dumbrava si Primaria Orasului Faget organizeaza in data de 14 august Festivalul Comemorativ Bunea Mica, pe vatra fostului sat care a apartinut de Faget.Acesta a fost locuit in totalitate de etnici maghiari, insa a disparut in urma cu aproape patru decenii. Evenimentul a devenit unul de traditie in peisajul manifestarilor culturale din nord-estul judetului Timis."In trecut pe locul fostului sat a fost montata o poarta sculptata. Exista un monument, fantana, clopotnita... este ... citeste toata stirea