Scoala Gimnaziala "Eftimie Murgu" din Lugoj si-a deschis portile pentru intaia oara la data de 15 septembrie 2008.Incepand cu anul 2022, conducerea unitatii de invatamant a initiat celebrarea Zilei Scolii in luna septembrie, iar in acest an evenimentul are loc vineri, pe data de 29."In mijlocul copiilor adunati in curte, cu muzica, zambet si emotie, va incepe sarbatoarea noastra. Nu vom ezita sa intonam imnul scolii, compus de elevii nostri, de care suntem foarte mandri. Incepand cu ora 14, ... citeste toata stirea