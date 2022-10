Fetita aruncata cativa metri pe asfalt dupa ce a fost lovita de o masina, pe o strada din Dumbravita - video

O camera de supraveghere a surprins momentul teribil in care soferita spulbera cu masina o fetita pe strada Arinului din localitatea Dumbravita, langa Timisoara. Din fericire, copila de 12 ani, care traversase prin loc nepermis, a suferit rani usoare, care nu ii pun viata in pericol.Accidentul s-a produs joi seara, pe o strada din Dumbravita, judetul Timis.Conform politistilor, o fetita in varsta de 12 ani a tasnit in fata unei masini, fiind lovita in plin si aruncata cativa metri pe asfalt. ... citeste toata stirea