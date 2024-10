Fetita de 4 luni, ramasa blocata in masina. Parintii nu au lasat pompierii sa deschida fortat portiera

O fetita in varsta de doar 4 luni a ramas blocata in interiorul unei masini care era parcata langa Spitalul de Urgenta din Petrosani. La fata locului au fost chemati pompierii, dar nu au fost lasati de parintii copilei sa forteze usa autoturismului. Tata s-a dus la Lupeni, la 16 km distanta, dupa cheia de rezerva."In aceasta dimineata, printr-un apel la numarul unic pentru situatii de urgenta 112, a fost anuntat faptul ca, o fetita in varsta de 4 luni a ramas blocata in interiorul unui ... citește toată știrea