Fetita de 5 ani cu hepatita de origine necunoscuta ar putea avea nevoie de transplant de ficat. Au aparut alte doua cazuri suspecte cu aceeasi boala misterioasa

Inca doua cazuri suspecte de hepatita cu cauze necunoscute la copii au fost depistate in Romania. Acestea se adauga unui caz deja confirmat, o fetita de 5 ani care ar putea avea nevoie de transplant hepatic. Specialistii din Ministerul Sanatatii recomanda parintilor sa le puna copiilor masca in spatii aglomerate.Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol spune ca nu este vorba despre o boala noua si ca au fost raportate si in trecut astfel de cazuri, dar noutatea este ca de ... citeste toata stirea