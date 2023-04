Accidentul s-a produs sambata dimineata la intersectia strazii Closca cu Piata Avram Iancu. Un sofer in varsta de 43 de ani, spun politistii, circula pe strada Closca, iar la un moment dat a vrut sa vireze la stanga spre Piata Avram Iancu. Nu a acordat insa prioritate de trecere unui conducator auto in varsta de 39 de ani, care circula regulamentar pe strada Closca."Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe strada Closca, iar la efectuarea virajului ... citeste toata stirea