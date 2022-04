Fii voluntar! Asociatia Acasa in Banat renoveaza fatada a 30 de case din Farasesti

Asociatia Acasa in Banat se pregateste pentru o noua editie Color the Village. De aceasta data, evenimentul, aflat la cea de a IV-a editie, are loc in satul Farasesti, comuna Pietroasa, in intervalul 9-11 iunie.Voluntarii se pot deja inscrie pana la data de 31 mai, completand formularul online disponibil pe site-ul proiectului, www.colorthevillage.ro.In cele trei zile, voluntarii vor lucra impreuna pentru a renova 30 de fatade de case, vor trata lemnul, vor zugravi si vor vopsi, pentru a le ... citeste toata stirea