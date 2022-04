Fii voluntar! O noua actiune de curatenie are loc la Lugoj

Vremea prielnica aduce o noua actiune de ecologizare la Lugoj. Evenimentul este organizat de Asociatia Puterea Initiativei si ADID Timis, sub sigla Let's do it, Romania! si va avea loc sambata, 16 aprilie, incepand cu ora 10. Punctul de intalnire al voluntarilor este platoul Casei de Cultura a Sindicatelor Lugoj."Denumirea evenimentului de curatenie a venit la cerinta voluntarilor adunati in cei zece ani de cand particip la actiunea de ecologizare Let's do it, Romania! Primavara este un ... citeste toata stirea